Milan | Bennacer ritorna nel 2024 | Kamada in pole per l’estate

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ilha bisogno di rinforzare la rosa soprattutto in mezzo al campo visto che mancheràfino alè un obiettivo Ilha bisogno di rinforzare la rosa soprattutto in mezzo al campo visto che mancheràfino alè un obiettivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoneri continuano a guardare con interesse al centrocampista dell’Eintracht per il futuro. In scadenza a giugno potrebbe essere l’occasione a zero da cogliere al volo.

...in cui il francese aveva fatto arrabbiare il. L'1 - 1 col Porto nella scorsa Champions infatti fu macchiato da una sua errata valutazione, che giudicò regolare un'entrata di Grujic su......Tonali nel mirino dei tifosi dopo l'eliminazioneInevitabile la delusione tra i tifosi delper ... 2023 Come reparto completo dico, tolti Tonali eil resto non è al loro livello, Krunic ...I giocatori delsono talmente forti, che nessuna testata giornalistica ha mai riportato di ... per Maignan, per Tonali, per Tomori o per... Pensate, quest'ultimo addirittura ha una ...

Bennacer operato al ginocchio destro: fuori almeno sei mesi La Gazzetta dello Sport

Il simbolo milanista, capo del settore sportivo, previene i processi per la sconfitta in semifinale con l'Inter e chiede rinforzi al proprietario ..."Buongiorno a tutti... L'operazione al ginocchio è andata molto bene, il cammino verso la convalescenza inizia oggi. Sarà lungo, ...