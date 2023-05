Milan | adesso Pioli rischia l' esonero | cosa deve fare il tecnico per salvare la panchina

(Di mercoledì 17 maggio 2023) È passato appena un anno, eppure, dal 23 maggio 2022, giorno in cui ilha conquistato lo scudetto numero 19 della sua storia, sembra passato un secolo. Già, perché la stagione che lentamente sta volgendo al termine, per i rossoneri, è stata sicuramente ben al di sotto delle aspettative. In...

... ripete o quasi i risultati record di Napoli -, quarto di finale del torneo continentale. Confermando che il massimo di mobilitazione di pubblico del calcio perlo si ottiene con l'...... non è solo il tecnico rossonero Pioli a giocarsi il futuroCi ha provato, il, a ribaltare l'... E, gli interrogativi sul futuro dei rossoneri, già numerosi in precedenza, si fanno pressanti. ...... non male per un tecnico che era considerato un dead man working: e" a schierare la ... scegliendo dal 1' Thiaw al posto di Kjaer e Messias per sostituire l'infortunato Bennacer, ilera ...

Tuttosport: "Pioli, quarto posto o ciao. Il tecnico del Milan adesso rischia l'esonero" TUTTO mercato WEB

Secondo Tuttosport, Stefano Pioli, allenatore del Milan, rischia l'esonero: "Pioli, quarto posto o ciao. Il tecnico del Milan adesso rischia l'esonero. Il mancato raggiungimento degli obiettivi primar ...L’ex attaccante francese, oggi opinionista della Cbs, e il belga hanno costruito nel tempo un rapporto sportivo speciale: “Gli sono molto ...