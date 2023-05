Migranti | Macron tende la mano alla Meloni | “Dobbiamo aiutare l’Italia” Ma Darmanin va ancora contro la premier italiana | “Modello sbagliato”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 17 maggio 2023), prove di intesa tra il presidente francese Emmanuele laGiorgia. Dal Consiglio d’Europa il presidente transalpino ha provato are unaverso la. Mentre il ministro degli Interniva nuovamente all’attacco.la: “” Segnali di distensione sulla questione deitra Francia ed Italia arriva da Reykjavík dove si è tenuto il Consiglio d’Europa. “C’è soprattutto necessità di cooperare per le frontiere comuni, perché non sottovaluto che ...