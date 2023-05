Migranti | ecco perché Macron ora “corteggia” Meloni e vuole collaborare con l’Italia

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Disgelo Parigi-Roma. Emmanueltorna a Canossa. Le sue parole di apertura al premierpronunciate a Reykjavik non lasciano dubbi sulla necessità del capo dell’Eliseo di mettere un macigno sull’ultimo incidente diplomatico tra Roma e Parigi. Gli affondi scomposti dei suoi ministri gli hanno causato non poco imbarazzo e non hanno trovato adesioni fuori dai confini francesi. Ora cerca la pace con, quasi disperatamente, a giudicare dai toni particolarmente calorosi utilizzati con “Giorgia”. Per evitare di ritrovarsi isolato nello scacchiere internazionale. Il rischio di trovarsi a recitare i panni del brutto anatroccolo non era escluso. Ai prossimi appuntamenti internazionali, dopo il vertice in Islanda arriva il G7 in Giappone, il presidente francese, in grave difficoltà nel suo Paese, deve arrivare senza “colpe”. ...