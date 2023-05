(Di mercoledì 17 maggio 2023) Parigi, 17 mag. (Adnkronos) - Il ministro francese dell'Interno, Gerald, torna a criticare la premier Giorgiadopo le sue dichiarazioni polemiche dello scorso 4 maggio sulla gestione deida parte del governo italiano. "Quando si fanno promesse avventate, quando si è esponenti dell'estrema destra - lanon è propriamente una progressista di sinistra - ci si rende conto che la realtà è più dura", ha dichiarato a France Inter il ministro dell'Interno. "Il mio attacco non è contro gli italiani, ma contro le personalità politiche", ha proseguito, secondo cui "abbiamo il diritto di dire che la Le Pen, la, non hanno il". Il ministro aveva già aperto una crisi tra Francia e Italia due settimane fa ...

...sul fronte, la questione su cui nelle ultime settimane avevano affondato i colpi (a freddo e in maniera anche piuttosto scomposta) sia il ministro dell'Interno francese, Gérald, che ......comunque una occasione per Giorgia Meloni e Emmanule Macron per provare ad accorciare una distanza che dopo le accuse sulla gestione deidel ministro dellInterno di Parigi Geralde ...... come quella del ministro dell'Interno Geraldche ha definito Meloni "incapace di ... Anche perché, oltre a quello dei, c'è un altro dossier delicato su cui ci sarà da discutere nei ...

Migranti: Darmanin, 'modello Meloni e Le Pen non è giusto' Il Dubbio

Dopo i segnali di disgelo giunti da Macron, il ministro dell'Interno francese ha criticato nuovamente il presidente del Consiglio per la gestione dei flussi migratori ..."C'è soprattutto necessità di cooperare, perché non sottovaluto che l’Italia è il paese di primo approdo: non si può lasciare sola", ha detto il presidente francese, che prima del Consiglio d'Europa h ...