(Di mercoledì 17 maggio 2023) "Quando si fanno promesse avventate, quando si è esponenti dell'estrema destra, ci si rende conto che la realtà è più dura" Il ministro francese dell’Interno, Gerald, dopo le sue dichiarazioni polemiche dello scorso 4 maggio sulla gestione deida parte del governo italiano, torna a criticare la premier Giorgia. “Quando si fanno promesse avventate, quando si è esponenti dell’estrema destra – lanon è propriamente una progressista di sinistra – ci si rende conto che la realtà è più dura”, ha dichiarato a France Inter il ministro dell’Interno. “Il mio attacco non è contro gli italiani, ma contro le personalità politiche”, ha proseguito, secondo cui “abbiamo il diritto di dire che la Le Pen, la, non hanno il...

'Il mio attacco non è contro gli italiani ma contro personaggi politici', ha insistito. 'Abbiamo il diritto di dire che la signora Le Pen, la signora Meloni, non hanno il modello giusto'.Il ministro francese dell'Interno, Gerald, dopo le sue dichiarazioni polemiche dello scorso 4 maggio sulla gestione deida parte del governo italiano, torna a criticare la premier Giorgia Meloni. 'Quando si fanno promesse ...Solo una decina di giorni fa si era accesa un'aspra polemica tra Italia e Francia in relazione al dossier. Lo stesso ministro dell'Interno francese Géraldaveva accusato il ...

Migranti, Darmanin: "Modello Meloni e Le Pen non è giusto" Adnkronos

Dalla Francia, il ministro Darmanin contro l'Italia sul tema migranti: modello di Meloni e Le Pen "non è quello giusto" ...Il ministro degli Interni francese non si ferma e sferra l'ennesimo attacco all'Italia e al governo Meloni nel nome dell'ideologia progressista di sinistra ...