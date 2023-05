, attrice diventata famosa grazie alla serie televisiva I Cesaroni , è tra i volti più noti su Instagram tra le influencer in Italia . Sui social racconta spesso la sua vita di donna e ...Una stories con un messaggio forte, rivolto a tutte quelle mamme che sono solite mettersi in discussione che segue un video in cui l'ex attrice prodigio prende le distanze da una campagna ...L'attricenon è una di queste. Infatti, nelle su storie di Instagramha espresso un pensiero che non è passato inosservato ai fan. Andiamo a vedere di cosa si tratta....

Micol Olivieri, il mistero del puntino sull'occhio e la richiesta d'aiuto ai fan: «Vi è mai capitato» leggo.it

Micol Olivieri, attrice diventata famosa grazie alla serie televisiva I Cesaroni, è tra i volti più noti su Instagram tra le influencer in Italia. Sui social racconta spesso la ...Come da tradizione, la festa della mamma equivale a un boom di dediche dolcissime tramite social. Tutto questo vale soprattutto per i vip, che in questa giornata speciale hanno scelto ...