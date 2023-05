Mia nonna ha sempre riciclato l’acqua della mozzarella | adesso lo faccio anche io | che risparmio e che risultati!!

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 17 maggio 2023)è preziosissima, guai a buttarla! Sappiamo bene che è un gesto spontaneo, scoliamo la bufala, il fior di latte, eccetera, direttamente nel lavandino, ma è un errore. Le nostre nonne abituate a non sprecare nulla e la conservavano, anzi la riciclavano in svariati modi. Per capire meglio le motivazioni alla base di queste sane abitudini, dobbiamo considerare cheè un liquido di conservazione naturale, indispensabile per mantenere inalterata la freschezza del formaggio fresco. Grazie alla sua presenza, non si indurisce e non si secca, inoltre è protetto dall’aggressione di agenti patogeni che potrebbero compromettere la sua salubrità. È composta da filatura, ossia caglio dissolto nel, oppure da sale, acido citrico o ...