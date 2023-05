' Mia mamma vuole 18 euro l' ora per fare da babysitter a suo nipote | ma è la nonna | dovrebbe farlo gratis'

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Una donna è rimasta indignata dopo aver ricevuto da sua madre la richiesta di un pagamento di 18l'ora per prendersi cura di suo figlio alla scadenza del congedo di maternità in modo da poter ...

C'era una volta una bambina di 8 anni che stringeva forte la mano dellamentre il loro traghetto, partito da Durazzo, stava per avvicinarsi alle coste di Brindisi. Abbonati per leggere anche ...madre ha 64 anni, dal 1992 è unacasalinga e non ha mai più lavorato da allora. Ha rifiutato larichiesta, dicendo che è troppo vecchia e che ha già cresciuto i suoi figli. Ha aggiunto ...Una vita serena e tranquilla con lanuova famiglia. Essere una buona moglie e una buonaè il mio obiettivo . Godermi la vita. È tutto ciò che voglio dopo tutto il caos che ho già vissuto' . ...

Auguri alle mamme, a mia madre, alle donne che conosco... StatoQuotidiano.it

Essere mamma in carcere “Mi manca proprio fare la mamma. Se io sto qua con mia figlia io credo che è per continuare a fare la mamma però poi non ci danno la possibilità di farlo”, racconta una giovane ...L'ex Miss Italia Eleonora Pedron ha confessato che, entro la fine del 2023, conseguirà la laurea in psicologia.