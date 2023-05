‘Mi tremava la faccia’ | Rickie Lambert descrive com’è stato segnare il gol della vittoria per Inghilterra-Scozia a Wembley al suo debutto

Tra le artiste con cui ha collaborato c'è anche Gabriella Ferri: "ha emozionato. Appena iniziava ... Su Domenico Modugno: "A Sanremo prima di cantaree cercava in me la giusta rassicurazione; ...... aveva un groppo in gola,prima di pronunciare quel sì per una lunga vita insieme. Giuseppe ... Giuseppeha raccontato quanto sia stata intensa quella giornata, come sia stato struggente ...la voce, temo se ne sia accorto, ma con un mezzo sorrisomise a mio agio. Per fortuna, se no sai che figuraccia...' Con la notorietà arrivata con il programma Agorà Extra è cambiato il ...

IL VIDEO. Un residente nel sud di Israele racconta: "Qui piovono razzi" il Dolomiti