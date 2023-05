Meteo | maltempo in Emilia-Romagna | le immagini dell' alluvione | da Faenza a Cesena VIDEO

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ancora piogge e allerta rossa in, dove la situazione è critica. Nella notte i fiumi hanno continuato a uscire dagli argini e l'acqua ha invaso diverse areea regione. Ae Forlì si registrano i maggiori problemi: Autostrade ha lanciato l'appello a non passare sulla A14 nel tratto romagnolo, vista la presenza di acqua sul ciglio autostradale, che resta disponibile soltanto per le urgenze (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).