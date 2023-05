Meteo | le previsioni in Campania per mercoledì 17 maggio 2023

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,17. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 35mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2628m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Allertepreviste: pioggia. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana; schiarite in serata, sono previsti 23mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2429m. I ...

... "raccomanda a tutti i cittadini di rimanere in casa e non mettersi in viaggio causa allerta". dove secondo lele piogge e le temperature basse proseguiranno almeno fino a giovedì , ...... "raccomanda a tutti i cittadini di rimanere in casa e non mettersi in viaggio causa allerta". dove secondo lele piogge e le temperature basse proseguiranno almeno fino a giovedì, ...E lenon promettono nulla di buono: su buona parte della regione Emilia Romagna anche per oggi è stata emessa una nuova allertarossa per fiumi, frane e mareggiate. È trascorsa un'...

Meteo, mercoledì di maltempo per molte regioni. Le previsioni per il 17 maggio METEO.IT

PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci sparsi, più probabili nel Teramano e, nel corso della mattinata, anche lungo le aree ...La pressione torna ad aumentare in Sicilia. Questo favorisce per la giornata di mercoledì 17 maggio un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello ...