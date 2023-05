Meteo | il maltempo allenta la morsa | ma nel weekend tornano pioggia e temporali

, ilcontinua: ciclone nel weekend con temporali e freddo. Ma c'è anche una treguaa Faenza, la testimonianza: 'Acqua salita in 10 minuti'. Le angoscianti urla dei cittadini: '...Stesse condizioni, con una circolazione ciclonica, ovvero il, molto stazionaria, che si muove con lentezza. E che soprattutto è sopraggiunta ribaltando lo scenario di siccità che sull'...... su buona parte della regione Emilia Romagna anche per oggi è stata emessa una nuova allerta...ieri si contavano oltre 600 interventi dai vigili del fuoco nelle due regioni colpite dal...

È un'emergenza meteo che non sembra voler conoscere fine quella che, ormai da giorni, sta mettendo in ginocchio la regione Emilia-Romagna. Dopo le forti piogge della scorsa settimana che avevano ...Dove resteranno chiuse le scuole per maltempo domani, giovedì 18 maggio Ecco l’elenco in aggiornamento dei comuni che hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado per l ...