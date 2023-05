(Di mercoledì 17 maggio 2023) Un diciottenne di, in provincia di Avellino, è stato ricoverato inin ospedale per gravi ustioni al torace e al volto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane...

Un diciottenne di, in provincia di Avellino, è stato ricoverato in codice rosso in ospedale per gravi ustioni al torace e al volto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe rimasto vittima di un ...Un diciottenne di, in provincia di Avellino, è stato ricoverato in codice rosso in ospedale per gravi ustioni al torace e al volto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe rimasto vittima di un ...

Mercogliano, fa benzina allo scooter e viene investito dalle fiamme: 18enne in codice rosso ilmattino.it

Un ragazzo è rimasto ferito mentre faceva rifornimento ieri sera nell’Avellinese; è ricoverato al Moscati con ustioni di primo grado al ...Un diciottenne di Mercogliano, in provincia di Avellino, è stato ricoverato in codice rosso in ospedale per gravi ustioni al torace e al volto. Secondo una prima ricostruzione, il ...