Mercedes-Benz - Van Ea | la piattaforma modulare per i veicoli commerciali della Stella

(Di mercoledì 17 maggio 2023)Vans riallinea la propria strategia di elettrificazionegamma di Mpv, shuttle per trasporto persone, furgoni, autocarri e modelli per il camping. Aveva sorpreso, alla finescorsa estate con lo sviluppo dell'eSprinter di seconda generazione in piena corsa (a sua volta strumento di un repentino e profondo aggiustamento di rotta rispetto alla prima serie) l'anticipazione del costruttore tedesco che la nascitaVan.Ea, già annunciata in precedenza come erede di tutta la gamma van sarebbe avvenuta già nel 2025. Per di più nell'ambito di un'alleanza con l'americana Rivian, a sua volta proprietaria di un'architettura elettrica sulla basequale è nato il furgone Edv per Amazon, per adesso in servizio solo negli Stati Uniti. ...