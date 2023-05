Mercato Napoli | Mario Rui e Politano al capolinea?

Già il Manchester United si è informato sul suo conto, ma ora ilsarebbe davanti a tutti. ... Unche per Adl è evidentemente assai interessante.A non essere convinti della bontà dell'elettrico sono ancora in molti eppure sembra che ilstia andando in modo preponderante in quella direzione. Nel 2030, infatti, circoleranno per ...e)...... dunque, sottoposti a sequestro: gli stessi erano pronti per essere immessi sul, privi di ... L'importante intervento della Guardia di Finanza disi inserisce nell'ambito delle attività di ...

Modugno: 'Giuntoli direbbe di no a Hojlund. Mercato Napoli: faccio 3 nomi' AreaNapoli.it

Giorni decisivi per la conferma del tecnico e il futuro del direttore sportivo Giuntoli Il presidente chiede la diretta in chiaro per il 4 giugno, domani ...Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito dei servizi finalizzati alla tutela del “Made ...