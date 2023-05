Mercato Napoli | insidia inglese per Lobotka | De Laurentiis alza il muro

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Data la gloriosa cavalcata registrata in campionato durante questa stagione, molti gioielli delsarebbero finiti nei radar delle big europee in vista della sessione estiva dei trasferimenti. Tra le fila azzurre il presidente De, attivo sui prossimi colpi di, starebbe anche facendo il quadro della situazione attorno alle possibili uscite. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza partenopea avrebbe ricevuto diverse richieste per i suoi talenti tra cui il medianofortemente voluto da un club, ma il patron campano avrebbe già rispedito al mittente l’offerta.e Gabbiadini durante Sampdoria-, il Chelsea puntaIl ...

Commenta per primo Min - jae Kim è uno dei nomi più caldi del prossimo. Il difensore sudcoreano si è imposto nella magica stagione delcome uno dei migliori centrali non solo della Serie A, ma dell'intero panorama europeo. Non sorprende che su di lui si ...Ilnon aspetta. Anche perché in alcuni casi i tempi sono particolarmente ristretti. È il caso ... che nel caso onorasse la clausola dovrebbe versare nelle casse delpoco più di 50 milioni ...Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di, ha fatto il punto sulla questionedelnel suo editoriale per Sportitalia. Questo il suo scritto: Conclude Pedullà su sportitalia.com

Mercato Napoli, l'esperto sul big: "Resta al mille per mille" Spazio Napoli

CALCIOMERCATO - Dato per fatto da tanti esperti di mercato, il passaggio di Kim al Manchester United non è ancora certo. Queste le parole ...A “1 Football Club”, programma radiofonico è intervenuto Mirko Taccola, allenatore Scandicci ed ex calciatore di Napoli ...