Mercato europeo - Crescita a doppia cifra anche in aprile | +16 | 1%

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 17 maggio 2023)in, ilautomobilisticoregistra una. Lo scorso mese, secondo i dati diffusi dall'Acea, le immatricolazioni nell'area composta da Ue, Paesi Efta e Regno Unito sono state pari a 964.932 unità, il 16,1% in più rispetto a un anno fa. Il miglioramento è legato, come avviene da ormai diverso tempo, alla maggior disponibilità di prodotto presso le reti di vendita. Tuttavia, non vanno trascurati alcuni fattori penalizzanti che dimostrano le difficoltà ancora oggi affrontate dall'intera industria delle quattro ruote: i dati sono in parte falsati dalla bassa base di confronto con l'anno scorso, quanto i costruttori erano alle prese con il periodo forse peggiore della crisi dei semiconduttori. Inoltre, non va dimenticata ...