Mercato auto UE | aprile positivo con un aumento del 17 | 2% nelle immatricolazioni

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Adnell’Unione Europea sono state immatricolate 803.188vetture nuove, il 17,2% in più rispetto allo stesso mese del 2022, grazie soprattutto alle performance positive dei principali mercati continentali. Tra cui spiccano quelle di Italia (+29,2%) e Francia (+21,9%). Numeri che portano il cumulato da gennaio ad2023 a 3,5 milioni di vendite (Spagna +33,7%, Italia +26,9%, Francia +16,7% e Germania +7,9%), ovvero il 17,8 in più rispetto al primo quadrimestre dello scorso anno. Ma che, rispetto allo stesso periodo del 2019 (dunque precedente al Covid), evidenziano ancora una perdita del 22,8%. Il mese scorso le vendite dielettriche nell’UE sono aumentate del 51,9%, con 94.561e una quota didell’11,8% (quasi il 3% in più rispetto ad ...