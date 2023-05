Mercato auto Europa | ad aprile 2023 +16 | 1%

Dati positivi dalEuropa Occidentale (UE+EFTA+UK) . In aprile sono state immatricolate 964.932 autovetture con una crescita del 16,1% sullo stesso mese del 2022. Il consuntivo dei primi quattro mesi si ...... sempre all'interno dello stesso perimetro geografico, il gruppo Stellantis ha segnato un aumento delle immatricolazioni di nuovedel 9,4% a 744.205 unita'. La quota didel gruppo e' ...... il debutto sulitaliano è previsto per settembre. Questo è sicuramente un periodo importante per Peugeot e per il segmento dei B - SUV in Italia. Il nuovo modello non è solo un', ma un ...

Cresce il mercato auto in Europa, +16% ad aprile - Industria Agenzia ANSA

