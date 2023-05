Meloni | pronti a fare subito un Cdm per l' Emilia Romagna

(Di mercoledì 17 maggio 2023) "Il governo c'è, al fianco delle popolazioni colpite e delle istituzioni sul territorio": così la premier Giorgia, dall'Alaska, dove ha fatto scalo diretta al G7 in Giappone, è intervenuta in ...

Lo rende noto Palazzo Chigi, spiegando che"segue costantemente l'evoluzione dell'emergenza meteo che ha colpito in particolare l'Emilia - Romagna". . 17 maggio 2023In collegamento anche il presidente del Consiglio Giorgiae il presidente della Regione ... Siamoa intervenire come governo. Già abbiamo deliberato 10 milioni per le prime spese e le ...Ma alla insistenza degli americania esfiltrarlo non ha esitato a rispondere: "Non mi serve ... la premiere quindi il pontefice Papa Francesco. I resoconti delle agenzie parlano di ...

Maltempo in Emilia Romagna, Meloni: “Pronti per gli aiuti necessari” Sky Tg24

Roma, 17 mag. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, 'segue costantemente l'evoluzione dell'emergenza meteo che ha colpito ..."Il governo c'è, al fianco delle popolazioni colpite e delle istituzioni sul territorio": così la premier Giorgia Meloni, dall'Alaska, dove ha fatto scalo diretta al G7 in Giappone, è intervenuta in v ...