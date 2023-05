(Di mercoledì 17 maggio 2023) Si è appena concluso un vertice al comitato operativo, presieduto dal ministro Nello Musumeci, nella sede della Protezione civile. In collegamento anche il presidente del Consiglio Giorgiae il ...

In collegamento anche il presidente del Consiglio Giorgiae il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. La premier ha ribadito ladisponibilità da parte del Governo ...2023 - 05 - 17 11:07:17disponibilità ad aiutare l'Emilia Romagna Si è appena concluso un vertice al comitato operativo, presieduto dal ministro Nello Musumeci, nella sede della ...'Prestate laattenzione', sottolinea, in un post su Fb, Enzo Lattuca, sindaco di Cesena, ...'Una nuova ondata di forte maltempo ha colpito oggi molte zone, in particolare l'Emilia - ...

Meloni, massima disponibilità ad aiutare Emilia Romagna Espansione TV

Si è appena concluso un vertice al comitato operativo, presieduto dal ministro Nello Musumeci, nella sede della Protezione civile. In collegamento anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ...L’Esecutivo presieduto da Giorgia Meloni, mese dopo mese, sta consolidando la sua forza. Lo hanno confermato le elezioni amministrative. I risultati del primo turno hanno evidenziato che continua la l ...