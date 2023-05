Maxima d’Olanda | il gioiello da 37mila euro da cui non si separa mai

(Di mercoledì 17 maggio 2023)ha un prezioso, dal valore di, dal quale non simai. Non è, però, una questione di prestigio, visto che il suo anello di fidanzamento vale molto di più, bensì affettiva, perché si tratta di un regalo di suo marito, Re Guglielmo Alessandro, e delle loro figlie. La Regina, che il 17 maggio compie 52 anni, non può fare a meno di questo colorato bracciale, che vediamo al suo polso in ogni apparizione pubblica. E ogni gemma che lo compone nasconde un significato toccante., perché non simai dal suo bracciale daSpegne 52 candeline, una delle Regine più amate ...

