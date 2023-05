Mattia Zenzola non solo danza | sogni tra canto e recitazione

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Non ci sono dubbi:è un vero talento dellalatinoamericana e lo ha dimostrato con la sua vittoria ad Amici 22. Sembra però che il ballo non sia l’unica passione del giovane pugliese. In un’intervista per il settimanale Chi, infatti, ha rivelato di avere anche altrinel cassetto e non. Andiamo a scoprire quali e che cosa ha svelatoun talento nondel ballo? La rivelazioneha detto che non è bravo con le parole e anche per questo si esprime con la. Il ballo è la sua voce eppure ha svelato di voler vivere di arte a tutto tondo, nondiè un’amante dell’arte più ...

Dopo due lunghi anni,è riuscito a coronare il suo sogno, ovvero quello di vincere Amici . A pochi giorni dalla vittoria , il ballerino di latino è tornato sui social per fare un bilancio della sua ...ha vinto Amici 22 e non sono affatto mancate le polemiche . In tanti vedevano Angelina Mango non solo come favorita, ma anche come "vera" vincitrice del talent show di Maria De Filippi .... Leggi anche Angelina Mango si sbilancia sulla vittoria diCricca ha poi parlato dell' amicizia nata nella scuola di Amici con i ballerini Gianmarco Petrelli e Ramon Agnelli : Scopri ...

Mattia Zenzola, il vincitore di «Amici»: «Ho esaurito i sogni, felice per mio padre malato» Corriere della Sera

Pochi giorni fa Mattia Zenzola è stato proclamato dal pubblico vincitore della ventiduesima edizione di Amici. Adesso il ballerino è tornato a casa per riabbracciare la famiglia e gli amici. Tutti ...Mattia Zenzola ha vinto Amici 22 e non sono affatto mancate le polemiche. In tanti vedevano Angelina Mango non solo come favorita, ma anche come "vera" vincitrice del talent show di Maria De Filippi.