Mattarella | L' omofobia è un' insopportabile piaga sociale

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Leggi Anche L'Ue fa causa all'Ungheria di Orban per la legge anti - gay, l'Italia non c'è 'Contro le manifestazioni di intolleranza, dettate dal misconoscimento del valore di ogni persona - aggiunge - ...

Leggi Anche L'Ue fa causa all'Ungheria di Orban per la legge anti - gay, l'Italia non c'è 'Contro le manifestazioni di intolleranza, dettate dal misconoscimento del valore di ogni persona - aggiunge - ...... ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata internazionale contro l', la transfobia e la bifobia.: "Educare al rispetto della ...... 'Contro intolleranza risposta di condanna unanime' Come riporta Ansa , anche il capo dello Stato Sergioha scritto una nota in occasione della Giornata . Ecco le sue parole: ', ...

Mattarella: omofobia, bifobia e transfobia insopportabile piaga sociale - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Omofobia, bifobia ..."Omofobia, bifobia e transfobia costituiscono un'insopportabile ... Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale contro questo tipo di ...