(Di mercoledì 17 maggio 2023) Telefonata, in mattinata, del Presidente della Repubblica, Sergio, al presidente della Regione Emilia - Romagna, Stefano. Il Capo dello Stato, a quanto si è appreso, ha espresso ...

Telefonata, in mattinata, del Presidente della Repubblica, Sergio, al presidente della Regione Emilia - Romagna, Stefano Bonaccini. Il Capo dello Stato, a quanto si è appreso, ha espresso vicinanza e solidarietà alle comunità emiliano - romagnole colpite ...Il sindaco di Forlì: "È la fine del mondo"; Priolo: "Situazione molto complessa e l'emergenza non è ancora ...Il presidente della Repubblica Sergio, a Nairobi, nel corso della conferenza stampa dopo ... Deo gratias il Festival de l'Unità (meglio, il Colosseo, come loDaniele Capezzone) è ...

Mattarella chiama Bonaccini, vicinanza e cordoglio - Cronaca Agenzia ANSA

Telefonata, in mattinata, del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. (ANSA) ...Riascolta Cervelli che vanno e alcuni che ritornano di Uno, nessuno, 100Milan. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.