Matilde Celentano sindaco di Latina | la proclamazione ufficiale

(Di mercoledì 17 maggio 2023)– Dopo la schiacciante vittoria alle elezioni amministrative 2023 (leggi qui),è il nuovodi, la prima donna a ricoprire la posizione nella storia del capoluogo pontino. Lasi è tenuta presso l’aula consiliare del Comune di. “Emozionata per ladi– ha scrittosui suoi canali social dopo la-. Ora è. Sarò ildi tutti“. Chioschi incendiati: un incontro con il Prefetto e il Questore diIniziano già i primi impegni in agenda del...

Però ha funzionato solo a Teramo dove l'asse giallorossa ha vinto, perché a Latina ha vinto la candidata di centrodestra Eleonora con il 70,3%, mentre a Pisa e Brindisi si andrà al ... In realtà in queste prime sei città definitive, nulla è cambiato tranne a Latina che era governata da un civico area centrosinistra e ora è arrivata con il 70 per cento a ...

E' stata fatta oggi la proclamazione di Matilde Celentano a sindaco di Latina. La Celentano ha incontrato il Prefetto ed ha espresso forte preoccupazione per gli incendi dolosi perpetrati sul lungomar ...