Mastella risponde sulla sconfitta in casa | “A Ceppaloni ha vinto il fritto misto”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl sindaco di Benevento Clementeha rilasciato una intervista al Corriere del Mezzogiorno, nella sua edizione campana a firma del giornalista Gabriele Bojano, nella quale ha volutore al quesito più ricorrente nel post voto di questa tornata di elezioni amministrative: Come ha fatto e perché ha perso a? Probabilmente, almeno le urne così dicono, il ceppalonese ha sottovalutato l’impegno da profondere nella competizione elettorale, poiché al candidato sindaco, fra l’altro uscente, Ettore De Blasio nulla si può imputare visto che si è speso tanto sia nella fase amministrativa che poi in quella recente della campagna elettorale. Fra l’altro, nelle ore immediatamente successive alle elezioni, quando il voto era ancora ‘caldo’ come la delusione, il partito ‘Noi di Centro’ ha pure ...