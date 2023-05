(Di mercoledì 17 maggio 2023) Dopo una giornata da incubo, il maltempo torna a colpire anchecon una nuovameteo che gia' sta avendo i suoi effetti. Sono costantemente monitorati i fiumi in piena. In ...

- Dopo una giornata da incubo, il maltempo torna a colpire anche nelle Marche con una nuovameteo che gia' sta avendo i suoi effetti. Sono costantemente monitorati i fiumi in piena. In ...Siamo ancora in piena'. Bilancio pesante confermato anche dal ministro per il Mare e la Protezione civile, Nello Musumeci: "Abbiamo circa cinquemila persone evacuate'. 'Ieri ...Per la giornata di oggi è stata prorogata l'rossa in tutta la zona e le attuali condizioni ...le Autorità competenti per adottare le misure necessarie con l'obiettivo di garantire la...

Massima allerta nelle Marche TGLA7

Massima allerta dopo l’esondazione del fiume Savio. (LaPresse) Per l’emergenza del maltempo e dell’allerta per il fiume Savio, nella zona del Comune di Ravenna, “le frazioni coinvolte sono Mensa ...Il Gran Premio dell’Emilia-Romagna non si svolgerà. L’allerta rossa per pioggia e allagamenti ha costretto la Formula 1 alla decisione di annullare il Gran Premio in programma questo fine settimana ...