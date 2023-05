Masini annuncia | “Nell’ultima data del tour presenterò due brani inediti”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) foto di Angelo TraniFIRENZE – Con un post pubblicato oggi su Facebook, Marcohato un’importante novità relativa all’ultimadel“T’Innamorerai di Noi”, partito “ormai quasi 2 anni fa per celebrare i miei 30 anni di carriera”. Il cantautore toscano ha infatti spiegato che “il 19 luglio in piazza della Santissima Annunziata terminerà questo lunghissimo viaggio, ma inizierà anche qualcosa di nuovo perché vidueche faranno parte del mio nuovo album. Vi aspetto!”. I biglietti per assistere al concerto sono disponibili qui: https://bit.ly/MarcoTInnamoreraiDiNoiFirenze. L'articolo L'Opinionista.

Morto questa notte Roberto Rossi, A&R Director della Columbia Italy chela sua scomparsa. Diplomatosi in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, ... con Marco, Francesco ...e va'...') e dove Marcomandava anche se stesso (con il più esplicito 'Vaffanculo'). A ... Con questa pubblicazione, Piottaanche il tour estivo che lo porterà in giro per tutta Italia ...e va'...') e dove Marcomandava anche se stesso (con il più esplicito 'Vaffanculo'). A ... Con questa pubblicazione, Piottaanche il tour estivo che lo porterà in giro per tutta Italia ...

Panariello & Masini «Vedrete, vi stupiremo» Bresciaoggi

La terza puntata dello show di Carlo Conti è illuminata da Alessia Marcuzzi che si racconta a 360 gradi, alieni compresi. Flora Canto continua invano a sperare di fare varietà, mentre Andrea Pucci si ...Morto questa notte Roberto Rossi, A&R Director della Columbia Sony Music Italy che annuncia la sua scomparsa. Diplomatosi in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Roberto ...