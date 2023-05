Mary & George | le prime immagini della serie Sky Original

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Sky diffonde ledi; la nuovatargata Sky. Il nuovo dramma in costume con protagonisti Julianne Moore e Nicholas Galitzine Diffuse nella rete lenuovain costume targata Sky. Basata sull’avvincente figura realmente esistita diVilliers; vede protagonisti l’attrice premio Oscar Julianne Moore (Still Alice, Lontano dal paradiso) assieme Nicholas Galitzine (Cenerentola, Purple Hearts) e Tony Curran (Mayflies, Your Honor). Otto audaci episodiperiod drama più ...

Julianne Moore nelle foto di Mary & George, serie in arrivo su Sky | TV BadTaste.it Cinema

Sky diffonde le prime immagini di Mary & George; la nuova serie targata Sky Original. Con protagonisti Julianne Moore e Nicholas Galitzine ...