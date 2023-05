Marko Podrascanin | “Una grande mano arriverà dal pubblico”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Se per la Lube ha parlato Marlon Yant, per Trento invece è intervenuto. Oggi si gioca l’ultimo atto della Superlega con l’assegnazione dello scudetto a una tra Itas Trentino e Lube Civitanova. Un confronto che ha acceso l’attenzione sulla pallavolo e che è pronto a regalare spettacolo. Andiamo dunque a vedere quali sono state le parole del centrale.: “Una delle tante chiavi potrebbe essere la ricezione” (Crediti foto: Trentinovolley Twitter)Ecco dunque come ha presentato l’incontro in conferenza stampa il centrale dell’Itas Trentino, con le parole riportate dal sito ufficiale della Lube Civitanova: “Mi aspetto una partita differente da Gara 3 e da Gara 4, in cui dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che riusciremo a ...

Per Trento ha parlato: "Mi aspetto una partita differente sia da Gara 3 sia da Gara 4, in cui dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che riusciremo a crearci ed in cui sarà ...Parla(Itas Trentino): "Mi aspetto una partita differente da Gara 3 e da Gara 4, in cui dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che riusciremo a crearci e in cui sarà ...nel 2015 con la maglia della Lube Sul fronte Itas parla, ex di turno (alla Lube dal 2008/09 al 2015/16): "Mi aspetto una partita differente da gara 3 e da gara 4, ...

Vigilia di Scudetto: mercoledì si gioca Gara 5 Lega Pallavolo Serie A

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Alla vigilia ha parlato Marlon Yant, Mvp in gara4 grazie a 24 punti col 65% e ben 7 ace. "La vittoria di venerdì è arrivata con il contributo di tutta la squadra e ci ha dato molta fiducia. Non sarà f ...