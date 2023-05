Marigliano | Ilaria trafitta da sbarra di ferro dopo il lavoro | la dinamica della tragedia

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Stanno emergendo nuovi dettagli sulla morte diAllocca, la 22enne di Somma Vesuvianada unadiin via Nuova del Bosco a. La ragazza avrebbe preso una scorciatoia per tornare a casa e avrebbe guidato a fari spenti.da unadi: aveva preso una scorciatoia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Marigliano, auto contro sbarra in disuso: Ilaria muore trafitta a 22 anni Corriere della Sera

I carabinieri di Castello di Cisterna sono intervenuti intorno alle 23:30 sequestrando auto e salma su disposizione dei magistrati. Sarà disposta l’autopsia sul cadavere Ha perso il controllo della su ...Marigliano. Domani l’ultimo saluto ad Ilaria Allocca, la ventiduenne di Somma Vesuviana morta in un incidente in via Nuova del Bosco.