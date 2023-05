Mare in tempesta | cambia l’arrivo alla Stazione Marittima | c’è lo scalo della Riviera

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl maltempo di questi giorni ha stravolto la primavera, modificando la bella stagione che a maggio ha sempre fatto capolino sul nostro Belpaese e sulla splendida Salerno. Le piogge intense e ilprevisto inhanno costretto a modificare anche il calendario di arriviZaha Hadid. Oggi era in programmaCosta Toscana: al suo posto si registra invece lo, nave da crociera“Oceania Class”, appartenentecompagnia statunitense Oceania Cruises dell’holding Norwegian Cruise Line. È la nave che ha aperto il calendario crociere del 2023 e che con questo brand è presente nel calendario degli ...

Tanto che la piccola Valentina è tornata ad attraversare il- stavolta in aereo - per ... ma anche con gratitudine nelle acque spesso indella vita.Invece questo vortice depressionario con piogge copiose eincostringe tutti a guardare all'inverno. Fa ripiombare anche la riviera in piena emergenza tra nubifragi, allagamenti, ...Va detto, però, che una situazione simile l'avevamo già vissuta lo scorso anno, a settembre, quando un'altraconalto aveva causato l'allagamento dell'arenile". Ma se a Rimini, a Marina ...

Il mare in tempesta si è ‘mangiato’ la spiaggia di Riccione: la barriera di sacchi a difendere la strada Corriere TV

Un'altra vittima della terribile ondata di maltempo che ha sconvolto la Romagna nelle ultime ore. Un uomo è stato trovato morto in spiaggia a Cesena.Mare in burrasca e onde alte anche qualche metro hanno flagellato la Riviera. Con la battigia che, nel pomeriggio di ieri, aveva quasi raggiunto il Parco del ...