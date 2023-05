Marchionni | «Allegri è il futuro della Juve | sull’Europa League…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Le parole di Marco, ex centrocampistantus, in vistasemifinale di Europa League Marco, ex centrocampista, ha parlato in esclusiva antusnew24.com in vistasemifinale di Europa League contro il Siviglia. PAROLE – «Credo che entrambe le squadre hanno la potenzialità per passare il turno e centrare la finale. Il Siviglia ha dimostrato di essere una squadra molto esperta e pericolosa, ladiperò ha tutte le carte in regola per fare risultato anche in Spagna. Sarà una partita equilibrata e apertissima ad ogni risultato. La squadra didovrà fare la partita perfetta, perché il Siviglia è un’ottima squadra ...