Manuel Agnelli si prepara al nuovo tour

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 17 maggio 2023)tornerà nella dimensione del live. Per l’artista ilarriverà in seguito ai successi che lo hanno accompagnato nell’ultimo anno. Il calendario estivo è già stato annunciato dal rocker che farà vibrare i migliori palchi d’Italia con la sua musica. Solo qualche mese fa è arrivato il suo primo album come solista, Ama il prossimo tuo come te stesso. Ma adesso, dopo aver conseguito importanti successi nell’ultimo anno, è pronto a tornare ad esibirsi dal vivo.Angelli sarà protagonista sui più importanti palchi italiani per i mesi estivi in un lungo calendario di eventi.in, foto Ansa – VelvetMagGli ultimi mesi sono stati fondamentali per il percorso musicale di...