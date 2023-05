Manchester City-Real Madrid | splendida coreografia dei tifosi inglesi FOTO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tutto pronto pered èladei, che portano bandiere colorate di bianco e azzurro e formano la scritta. Tutti ia Etihad partecipano allae riesce benissimo: non ci sono punti in cui si riscontrano errori ed è un piacere per gli occhi assistere a questa. Colpo d’occhio emozionante, ma poi tocca ai giocatori. – The Etihad Stadium ahead of the Champions League Semi Final! pic.twitter.com/WvF2SDb9EV — bartekKGHMZnowu3 (@bartekKGHM) May 17, 2023 SportFace.