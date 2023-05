Manchester City-Real Madrid oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Champions League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la semifinale di ritorno di. Secondo atto di questa spettacolare sfida in cui ci si gioca l’opportunità di affrontare l’Inter nella finale di Istanbul. Si parte dall’1-1 dell’andata, quando Kevin De Bruyne rispose al gol di Vinicius. I Blancos di Carlo Ancelotti vedono l’ennesima finale di questa manifestazione a portata di mano, ma i Citizens non vogliono uscire a mani vuote per l’ennesima volta. La sfida è in programma, mercoledì 17 maggio all’Etihad Stadium disu Amazon Prime Video. SportFace.