Manchester City-Real Madrid | le probabili formazioni

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Questa sera in campo all’Etihad la sfida di ritorno di Champions League tra, ecco leQuesta sera in campo all’Etihad la sfida di ritorno di Champions League tra, ecco le(3-2-4-1) – Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündo?an, Gish; Haaland. All.: Pep Guardiola.(4-3-3) – Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger, Alaba; Modri?, Kroos, Camavinga; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior. All.: Carlo Ancelotti.

Non c'è un rivale ideale in una finale di Champions, ma il Real può essere peggio del. Come valore assoluto gli inglesi sono superiori, hanno codici di gioco più scientifici e un'organizzazione accademica, ma ogni partita ha la sua storia e, soprattutto, un rivale diverso. L'Inter ...Il 10 giugno l'Inter giocherà la finale di Champions League a Istanbul, controe Real Madrid in base a chi si aggiudicherà la seconda semifinale in programma questa sera all'Etihad Stadium. Ufficialmente i nerazzurri saranno la squadra in trasferta per via dell'...Tredici anni dopo l'ultima volta i nerazzurri approdano in f inale di Champions League dove se la vedranno con la vincente di Real Madrid -. Un risulato importante che ha fatto gioire,...

Sulle prime pagine inglesi di oggi, mercoledì 17 maggio 2023, si parla del ritorno della semifinale di Champions League in programma questa sera tra Manchester City e Real Madrid (1-1 all'andata).VERSO CITY-REAL Il tecnico spagnolo alla vigilia del ritorno della semifinale col Real: "Ho giocato 10 semifinali e ne ho perse 7 in Champions, so la sensazione… Leggi ...