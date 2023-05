Manchester City-Real Madrid | incredibile parata di Courtois su Haaland VIDEO

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ha dell’ladi Thibautsu Erlingin, un intervento clamoroso del portiere belga che vola e riesce a dire di no al bomber norvegese, capace di indirizzare di testa da un metro all’angolino. Ma il portiere dei blancos arriva ovunque e prende anche questa. In alto ecco ildella fantasticadell’estremo difensore delle merengues. SportFace.

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha stabilito un nuovo record nella semifinale di ritorno contro il, dirigendo la 191esima partita in UEFA Champions League. Battuto il record di Sir Alex Ferguson. Contenuti top media Corpo articolo Carlo Ancelotti è diventato l'allenatore con più ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per il ritorno di semifinale di Champions League: moviola- Real Madrid L'episodio chiave della moviola del match trae Real Madrid, valido per il ritorno di semifinale di Champions League 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro ...In Inghilterra, il match valido per la semifinale di ritorno di Champions trae Real Madrid: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live In Inghilterra,e Real Madrid si affrontano nel match valido per la semifinale di ritorno di ...

Manchester City-Real Madrid: dove vederla in tv Corriere dello Sport

L'ex difensore bianconero è tornato a parlare della situazione della Vecchia Signora dentro e fuori dal campo ma non solo ...Ecco le formazioni ufficiali di Manchester City e Real Madrid, che scenderanno in campo all'Etihad Stadium per il ritorno della seconda semifinale di Champions League, che decreterà ...