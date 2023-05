Manchester City-Real Madrid 4-0 | doppietta di Bernardo Silva | Guardiola raggiunge la finale

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Nella serata di mercoledì 17 maggio alle ore 21:00 di disputa la semidi ritorno di Champions League tra. Il match d’andata si è concluso sul punteggio di 1-1. Si riparte quindi alla pari per scoprire chi sfiderà l’Inter nelladel 10 giugno ad Istanbul. Esultanza4-0, il primo tempo La prima occasione è per i padroni di casa: dopo 7 minuti percussione di Rodri all’interno dell’area di rigore, il suo tiro in diagonale si spegne di un soffio al lato.in pressione totale e al 12? altra occasione: un bel cross di Gish viene ...

In Inghilterra, il match valido per la semifinale di ritorno di Champions trae Real Madrid: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live In Inghilterra,e Real Madrid si affrontano nel match valido per la semifinale di ritorno di ...Gioco, partita, incontro. 3 - 0 delin casa del Real Madrid , e la terza marcatura è un goffo autogol di Eder Miliato. Al minuto 78 da calcio di punizione battuto da De Bruyne, il difensore brasiliano ha buttato il ...Il tabellino di- Real Madrid 3 - 0. LIVE 23' e 37' Bernardo Silva, 76' autogol Militao(4 - 1 - 4 - 1) : Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Akanji; Rodri; ...

Manchester City-Real Madrid: dove vederla in tv Corriere dello Sport

Al 13' ancora City in avanti: Haaland schiaccia di testa a un paio di metri dalla porta ma Courtois con un miracolo respinge. Al 21' si rinnova la sfida Haaland-Courtois con un’altra grande parata del ...La finale della Champions League 2022-2023 sarà Manchester City-Inter: appuntamento a Istanbul il 10 giugno alle 21:00 La finale della Champions League 2022-2023 sarà Manchester City-Inter: ...