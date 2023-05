Manchester City-Real 4-0 | inglesi in finale contro l’Inter

(Di mercoledì 17 maggio 2023)(INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Sarà ila sfidareindi Champions League. Nella semidi ritorno, gli uomini di Guardiola superano ilMadrid per 4-0 staccando con merito il biglietto per Istanbul. A decidere la contesa sono una doppietta di Bernardo Silva nel primo tempo, seguita da un’autorete di Militao e un guizzo di Alvarez nel. Glipartono meglio e vanno al tiro con Rodri al 7?, che da buona posizione allarga troppo il destro. Sei minuti dopo, Gundogan e compagni si divorano l’1-0 quando Gish serve una palla al bacio sulla testa di Haaland che sale in cielo ma trova sulla sua strada un super Courtois che salva tutto. Il duello si ripete al 21?, ...

Dopo il pari per 1 - 1 dell'andata, la gara di ritorno è stata del tutto diversa. Ilha distrutto il Real Madrid e l'ha battuto per 4 - 0 davanti ai propri tifosi guadagnandosi così l'accesso alla finale di Champions League . I Citizens si sono presi la rivincita sui ...È un Carlo Ancelotti ferito quello che nel post - partita prende la parola per commentare la pesante sconfitta maturata per mano dele valsa l'uscita di scena dalla Champions League. "Bisogna riconoscere che ilha giocato meglio di noi, non c'è stato nessun cortocircuito, hanno pressato forte fin da subito ed ...(REGNO UNITO) - Il Real Madrid , nel ritorno della semifinale di Champions League viene letteralmente asfaltato all'Etihad dal(4 - 0) che conquista la finale di contro l'Inter. Questo il commento di Carlo Ancelotti , tecnico dei blancos, a Prime Video: "Ilha giocato meglio e ha meritato quindi la finale.

È un City di marziani: Real travolto 4-0! Guardiola in finale di Champions contro l'Inter La Gazzetta dello Sport

Dopo tanti anni il calcio italiano è tornato dove merita di stare. Proprio in riferimento all’Inter, che stasera ha conosciuto la sua sfidante (il Manchester City vittorioso sul Real Madrid), Patrice ...Le parole di Giorgio Chiellini ai microfoni di Sky. L’ex capitano della Juventus ha espresso il suo parere sulla prossima finale di Champions Grazie al poker rifilato al Real Madrid, il Manchester Cit ...