Manchester City-Inter | come vedere in tv la Finale di Champions League? Canale esatto | gratis e in chiaro

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ladella UEFA2022/23 si disputerà all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul sabato 10 giugno 2023. A partire dalle ore 21.00, ad affrontarsi, saranno ildi Pep Guardiola e l’di Simone Inzaghi. I Citiziens e la Beneamata battaglieranno dunque in Turchia per conquistare il tanto agognato trofeo. L’, dopo un percorso strabiliante, ha eliminato nel doppio confronto semi, l’altra squadra di Milano: i rossoneri guidati da Stefano Pioli. Lautaro Martinez e compagni hanno vinto entrambe le sfide, dominando letteralmente sia all’andata che al ritorno. 3 gol segnati in tutto e 0 subiti contro l’attacco sterile dei Diavoli. I Citizens, invece, hanno buttato fuori dalla massima competizione europea per club ...

Sarà ila sfidare l'Inter in finale di Champions League. Nella semifinale di ritorno, gli uomini di Pep Guardiola superano il Real Madrid per 4 - 0 staccando con merito il biglietto per ...Una vittoria senza discussioni. Ilspazza via il Real Madrid battendolo per 4 - 0 e accede in finale di Champions League. Sui social ...Come nel 2021, quando ilperse contro il Chelsea 1 - 0, Guardiola è di nuovo in finale di Champions League . Stavolta Pep sfiderà l' Inter di Inzaghi ( ecco quando, dove e a che ora si giocherà la partita ), ...

Milano – Il Manchester City vola in finale di Champions League. La formazione di Pep Guardiola ha travolto il Real Madrid di Carlo Ancelotti con un netto 4-0 nel ritorno della semifinale. Al Bernabeu ...Don Fabio si sbilancia sull'esito della finale di Champions League che metterà l'uno contro l'altro Guardiola e Inzaghi ...