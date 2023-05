Manchester City | Guardiola | «Una finale contro una squadra italiana non è la partita migliore possibile»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Per, allenatore del, ha parlato a BT Sport dopo la vittoria in Championsil Real Madrid Per, allenatore del, ha parlato a BT Sport dopo la vittoria in Champions. PAROLE – «Una vittoria enorme con una qualità eccezionale, ci siamo sentiti a nostro agio da subito. Ho avuto la sensazione che dentro lo stomaco avessimo il dolore di quanto successo lo scorso anno e oggi l’abbiamo buttato fuori. Inter? Unaunanon è la. Dobbiamo prepararci mentalmente ma ci sarà tempo per farlo».