Maltempo | Verstappen | ' giusto cancellare Gp Imola | restate al sicuro in momento difficile'

"Supporto la decisione presa dalla F1 e dalle autorita' locali di cancellare il Gran Premio a Imola". Lo scrive sul suo profilo Instagram Max, campione del mondo in carica e leader del Mondiale 2023 di F1. "I nostri pensieri sono tutti con le persone colpite da pesanti precipitazioni e dall'alluvione, in tutta l'Emilia Romagna. ......della Fia Mohammed Ben Sulayem dopo l'annullamento del Gp di F1 di Imola a causa delche ... Lo scrive sul suo profilo Instagram Max, campione del mondo in carica e leader del ...... ma era nell'aria già da questa mattina, dopo i danni che ilha fatto in Emilia Romagna ... Spero che tutti stiano bene', aveva detto ieri Max, il campione del Mondo e leader della ...

Gp di Imola annullato a causa del maltempo che sta bersagliando l'Emilia Romagna: i messaggi di solidarietà della F1 ...Rinviato il Gp di Imola di Formula 1, dopo le drammatiche conseguenze del maltempo in Emilia Romagna. Verstappen: "I nostri pensieri sono tutti con le persone colpite da pesanti precipitazioni e dall' ...