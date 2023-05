Maltempo | uomo morto nel Cesenate | moglie dispersa

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Bologna, 17 mag. (Adnkronos) - Unè stato recuperato stamattina senza vita dai vigili del fuoco in provincia di Cesena, tra le zone più colpite dall'alluvione. Larisulta ancora. Già nella notte si era registrata a Forlì un'altra vittima del: unin una zona colpita dall'esondazione del fiume Montone.

AGI - Ilnon allenta la morsa : alluvioni ed esondazioni stanno duramente colpendo l' Emilia - Romagna . Drammatico il bilancio con due vittime e una donna dispersa . Un, che nel tardo pomeriggio ..., mamma e figlia rischiano di annegare: i residenti le raggiungono a nuoto e le salvano ... Successivamente il corpo dell'venne sciolto nell'acido, da parte di affiliati al clan Polverino - ...... due morti e almeno un disperso Ci sono almeno due vittime nell'ondata diche ha investito ... Il corpo dell'è stato ritrovato dai vigili del fuoco, mentre risulta dispersa la moglie. Come ...

Piogge e esondazioni, la Romagna sott'acqua. Due morti e un ... Agenzia ANSA

E'stato ritrovato senza vita l'uomo che risultava disperso a Forlì . Probabilmente è annegato nel piano terra della casa di via Firenze, in ...Alluvioni, esondazioni, frane. E, come conseguenze, evacuazioni, crolli e molto ancora. Il maltempo continua ad abbattersi su Emilia-Romagna e Marche, determinando situazioni spesso ...