Maltempo | tra Forlì e Cesena quattro dispersi

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Sonoal momento inell'alluvione tra. E' quanto si apprende dalla Prefettura. Una delle persone disperse è la moglie dell'uomo ritrovato morto in provincia di, gli altrisono persone che avevano fatto richiesta di aiuto.

La circolazione dei treni è stata sospesaPesaro e Bologna. A Senigallia il sindaco Massimo ... Meloni "Una nuova ondata di forteha colpito oggi molte zone, in particolare l'Emilia - ......4 persone risultano disperse nella provincia di Forlì - Cesena in seguito all'andata di...è esclusa 'la possibilità di chiudere temporaneamente al traffico alcuni tratti della stessa A14...Almeno 4 persone risultano disperse nella provincia di Forlì - Cesena in seguito all'andata diche da ieri sta interessando il centro - Italia e che vede impegnati circa 600 vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende dai soccorritori, una persona sarebbe dispersa a Cesena e tre a ...

Maltempo in Emilia-Romagna, esondazioni ed evacuazioni tra Faenza, Cesena e Forlì. Gli appelli sui social: «L'acqua ... Open

Il Maltempo non allenta la morsa: alluvioni ed esondazioni stanno duramente colpendo l'Emilia-Romagna. Drammatico il bilancio con 2 vittime e una donna ...