Maltempo | Senigallia | Misa sale ancora per piogge a monte

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Nella notte a, in provincia di Ancona, la situazione del fiumeè stata "costantemente monitorata" e non ha destato problemi: il livello del fiume, però, fa sapere il Comune, sempre ...

il sindaco Massimo Olivetti ha ordinato la ''chiusura di tutte le attività commerciali ... Meloni "Una nuova ondata di forteha colpito oggi molte zone, in particolare l'Emilia - ...Il Comune "invita i cittadini a prestare la massima attenzione alle comunicazioni diramate dai canali ufficiali del Comune di". . . 17 maggio 2023...4 persone risultano disperse nella provincia di Forlì - Cesena in seguito all'andata di... Ore di paura anche nelle Marche, in particolare ache ha visto lo spettro dell'alluvione ...

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Nella notte a Senigallia, in provincia di Ancona, la situazione del fiume Misa è stata "costantemente monitorata" e non ha destato problemi: il livello del fiume, però, fa sapere il Comune, sempre sot ...