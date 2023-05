Maltempo | Regione E-Romagna | situazione drammatica | 14 fiumi esondati | 23 comuni coinvolti

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Èlain Emilia-. Lo fa sapere lasottolineando che purtroppo, al momento sono due le vittime accertate, un uomo a Forlì e uno di Cesena, di cui risulta dispersa la moglie. Altre tre i dispersi, tutti nella provincia di Forlì-Cesena. Quattordici iin più punti, 23. "L'emergenza è tuttora nel pieno e la priorità è mettere in sicurezza tutta la popolazione coinvolta: è necessario seguire le indicazioni di autorità e sindaci, attivi già da ieri per evacuare le persone in pericolo. In crescita la stima degli evacuati, le operazioni sono in corso. Solo nelle prossime ore si potrà avere un quadro completo di danni e conseguenze. E del ...

A causa delè pesante la situazione anche nelle Marche: strade invase dall'acqua e per questo chiuse ... L'allerta meteo non è ancora superata e il Centro Funzionale dellaMarche ha ...Continua ad aggravarsi il bilancio delin Emilia Romagna: due persone sono morte e almeno quattro risultano al momento disperse. ...e dalle forti precipitazioni che si abbattono sulla...'La realtà ha superato le peggiori previsioni, è davvero drammatica in molte zone dell'Emilia Romagna", ha detto il presidente della, Stefano Bonaccini. Diversi esponenti politici e delle istituzioni hanno espresso la propria solidarietà alle popolazioni colpite

Maltempo, allerta rossa in gran parte dell'Emilia-Romagna: limitare al massimo gli spostamenti Regione Emilia Romagna

Maltempo. Allerta rossa nella regione. Arancione in Marche e Toscana. Gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Umbria e Veneto. Maltempo, treni cancellati a Roma, ...(Agenzia Vista) Pesaro, 16 maggio 2023 "Di certo chiederemo lo stato d'emergenza, abbiamo bisogno dell'aiuto della Regione Marche e dello Stato per le conseguenze di queste forti precipitazioni che h ...