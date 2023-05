(Di mercoledì 17 maggio 2023) "Cittadini siano prudenti, emergenza non è finita" “Abbiamodi”.?Lo afferma, a SkyTg24, il vice capo Dipartimento dellaTitti Postiglione sull’alluvione inspiegando che le persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni hanno trovato alloggio presso famiglie, parenti o accoglienza. “Lacontinua ad essere”, ha poi aggiunto sottolineando che “le precipitazioni sono ancora in corso, dureranno diverse ore, continueranno a crescere i fiumi e registreremo ancora movimenti franosi”. “Abbiamo vissuto una notte più complicata delle precedenti perché lasi è aggravata visto che tantissimi corsi d’acqua, principali e secondari, hanno superato le soglie di ...

...Forlì - Cesena colpiti dall'eccezionale ondata di. Il Centro operativo nazionale Vvf (Con) ha infatti disposto la partenza di personale specializzato in tecniche di salvamento e...... vice capo del DIpartimento dellaCivile a Rai News. 07:42 - Almeno 4 persone risultano disperse nella provincia di Forlì - Cesena in seguito all'andata diche da ieri sta ...Così il vice capo DipartimentoCivile Titti Postiglione a Rai News. .

Maltempo, Protezione civile: "Situazione grave, in Emilia Romagna migliaia evacuati" Adnkronos

l'emergenza non è assolutamente finita, bisogna ascoltare le indicazioni, le operazioni di soccorso possono essere complesse e mettere a rischio i soccorritori". Così il vice capo Dipartimento ...(Adnkronos) – È drammatica la situazione maltempo in Emilia-Romagna ... Il Centro operativo regionale è costantemente operativo nella sede della Protezione civile a Bologna, in contatto costante con ...